Бенджамин Хаддад: Мы призываем «Грузинскую мечту» вступить в конструктивный диалог с оппозицией

17.11.2025 18:18





«Грузия отдаляется от европейского пути, заявил министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад журналистам перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам.



По его словам, это печально, поскольку большинство населения Грузии поддерживает европейский курс.



«Я считаю, что послание Еврокомиссии в отчёте по расширению было достаточно ясным: поведение »Грузинской мечты», репрессии против оппозиции, демонстрантов, представителей гражданского общества и независимых журналистов отдаляют страну от европейского пути. Это вызывает наше сожаление, потому что большинство населения Грузии поддерживает европейский путь. Это глубокое стремление. Это стремление, которое поддерживается Францией и другими европейскими странами. Но, к сожалению, то, что происходит в течение последнего года — начиная с выборов и заканчивая либеральным откатом последних месяцев — отдаляет страну от европейского пути», — заявил Бенджамин Хаддад.



Также министр призвал правящую партию изменить свою позицию.



«Мы призываем »Грузинскую мечту» полностью изменить свою позицию, вступить в конструктивный диалог с оппозицией и начать работать над проведением новых выборов, освободить политических оппонентов, журналистов и представителей гражданского общества. Это единственный путь, чтобы страна вернулась к своему европейскому стремлению. В противном случае этот процесс будет заморожен», — отметил Бенджамин Хаддад.





