Совет ЕС утвердил обновлённые правила приостановления безвизового режима

Совет ЕС утвердил обновлённые правила приостановления безвизового режима.



Новый механизм приостановления безвизового передвижения позволит Брюсселю быстрее и решительнее реагировать на ситуации, когда безвизовый режим используется неправомерно или противоречит интересам ЕС.



Согласно новым правилам, основания для приостановления безвиза расширяются.



«Когда новые правила вступят в силу, Евросоюз сможет отменить безвизовый режим с третьими странами, если государство не соответствует визовой политике ЕС. Кроме того, ЕС сможет отменить либерализацию визового режима, если в какой-либо стране существует программа предоставления гражданства инвесторам. Безвизовый режим будет отменён также в случае ухудшения отношений третьей страны с ЕС — например, при нарушениях прав человека», — говорится в пресс-релизе.



Обновлённые правила предусматривают более лёгкое применение механизма приостановления визовой либерализации, если увеличится число случаев отказов гражданам отдельных стран во въезде в Шенгенскую зону, нарушений сроков пребывания в ЕС, поданных заявлений на предоставление убежища, а также количество тяжких преступлений, совершённых этими гражданами.



Согласно новым правилам, впервые безвизовый режим будет приостанавливаться на 12 месяцев вместо действующих сейчас девяти. Этот период может быть продлён ещё на 24 месяца.



«Продление срока временного приостановления визовой либерализации позволит ЕС сотрудничать с третьей страной для устранения причин, из-за которых был приостановлен безвизовый режим (до его окончательной отмены)», — говорится в пресс-релизе.



Новый механизм временного приостановления безвизового режима также предусматривает целевой подход. Если по действующим сейчас правилам продление приостановления распространялось на всех граждан третьей страны, то новые правила позволяют ограничивать дополнительные 24 месяца только государственными должностными лицами и дипломатами, а не всеми гражданами.



Новый механизм безвизового режима вступит в силу на двадцатый день после его публикации в официальном журнале Евросоюза. Он будет обязательным и применимым во всех государствах-членах ЕС.





