Erasmus+ приостанавливает финансирование грузинских властей

Программа мобильности молодежи Erasmus+ ЕС больше не будет предоставлять финансирование в пользу грузинских властей в ответ на «текущие политические события» в стране.



Новый запрет был включен в качестве сноски в официальное руководство по программе на 2026 год, опубликованной 12 ноября. Согласно приведенному определению, к грузинским властям относятся «центральное правительство, местные органы власти, агентства и государственные предприятия».



«Таким образом, грузинские власти не имеют права участвовать в каких-либо мероприятиях, предусмотренных этим руководством», — говорится в программном руководстве.



В нем уточняется, что Грузия по-прежнему может участвовать в «определенных мероприятиях программы при соблюдении конкретных критериев или условий».



Erasmus+ — это программа ЕС по поддержке образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта в Европе. Ее бюджет на 2021–2027 годы оценивается в 26,2 млрд евро (30 млрд $), из которых около 5,2 млрд евро (6 млрд $) выделено на 2026 год, и делает акцент на «социальной интеграции, экологическом и цифровом переходе, а также содействии участию молодежи в демократической жизни».



17 ноября Национальный офис Erasmus+ в Грузии разъяснил, что учебные заведения Грузии будут продолжать участвовать в программах мобильности и сотрудничества Erasmus+. В 2025 году в рамках таких программ 29 грузинских студентов получили стипендии Erasmus Mundus Joint Master (EMJM).



Управление также отметило, что «студенты, академический и административный персонал, школы, учреждения профессионального образования и обучения, а также другие образовательные организации по-прежнему имеют возможность участвовать в программе в соответствии с критериями отбора».



«Как и в случае с любой программой ЕС, правила и критерии участия могут со временем меняться», — говорится в заявлении.



Ранее ведомство сообщило, что Erasmus+ не будет полностью уходить из Грузии, добавив, что Грузия «продолжает оставаться активным и ценным партнером в программе Erasmus+».



«Все запланированные и текущие мероприятия по-прежнему получают полную поддержку и продолжают осуществляться. Мы призываем учреждения, студентов и заинтересованные стороны полагаться только на официальные каналы для получения точной информации», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA

