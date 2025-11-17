|
Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром
17.11.2025 19:34
В рамках первого официального визита в Государство Израиль министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
Согласно информации ведомства, на встрече министры подчеркнули исторические и культурные связи между Грузией и Израилем и обсудили вопросы двусторонних отношений.
Особое внимание было уделено перспективам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Разговор также коснулся существующей в регионе ситуации в сфере безопасности. Глава грузинского внешнеполитического ведомства приветствовала достижение первой фазы соглашения о мирном плане между Израилем и ХАМАС в Газе, подчеркнув особые усилия и вклад Соединённых Штатов Америки и лично президента Трампа в достижение мира в регионе. Министр иностранных дел ещё раз подтвердил поддержку Грузии мирному разрешению конфликта.
В завершение встречи стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в двустороннем формате.
