Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром

17.11.2025 19:34





В рамках первого официального визита в Государство Израиль министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



Согласно информации ведомства, на встрече министры подчеркнули исторические и культурные связи между Грузией и Израилем и обсудили вопросы двусторонних отношений.



Особое внимание было уделено перспективам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.



Разговор также коснулся существующей в регионе ситуации в сфере безопасности. Глава грузинского внешнеполитического ведомства приветствовала достижение первой фазы соглашения о мирном плане между Израилем и ХАМАС в Газе, подчеркнув особые усилия и вклад Соединённых Штатов Америки и лично президента Трампа в достижение мира в регионе. Министр иностранных дел ещё раз подтвердил поддержку Грузии мирному разрешению конфликта.



В завершение встречи стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в двустороннем формате.







