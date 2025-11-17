Кшиштоф Брейза: Выборы 2024 года показали, что голоса диаспоры независимы, и теперь их хотят заткнуть

17.11.2025 21:17





«Самопровозглашенный спикер парламента «Грузинской мечты» объявил о плане ограничения права голоса для граждан, проживающих за рубежом, и Европейский союз должен действовать немедленно», - пишет польский депутат Европарламента Кшиштоф Бреза.



Он заявил, что выборы 2024 года показали, что голоса диаспоры независимы, и теперь их хотят заткнуть.



«Самопровозглашенный спикер парламента «Грузинская мечта» объявил о плане ограничения права голоса для граждан, проживающих за рубежом. Этот шаг направлен против оппозиционных избирателей, подрывает демократию и является повторением пророссийской авторитарной тактики. Выборы 2024 года показали, что голоса диаспоры независимы, и теперь их хотят заставить замолчать. Европейский союз должен действовать немедленно. Позорно быть сателлитом России», — написал депутат Европарламента.



Правила голосования на выборах для нерезидентов меняются. По словам спикера парламента Грузии, единственным условием будет голосование на родине раз в четыре года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





