Саакашвили: упразднение Администрации Южной Осетии — опасный шаг к «признанию» оккупированного региона
17.11.2025 22:14
Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, прокомментировал решение «Грузинской мечты» с 1 января 2026 года упразднить временную Администрацию Южной Осетии.
Саакашвили уверен — это очень опасный шаг к «признанию» оккупированного Цхинвальского региона «независимым».
«Сегодня была упразднена «легитимная государственная администрация Цхинвальского региона», которую мы создали в 2005 году, в противовес российской администрации (де-факто власти Цхинвали — ред).
Это очень опасный шаг к признанию «независимости» оккупированного Цхинвали!
Каждый день происходит столько ужасных событий, что человек уже не поспевает реагировать», — пишет третий президент Грузии.
«Грузинская мечта» приняла решение упразднить временную Администрации Южной Осетии, созданную экс-президентом Михаилом Саакашвили в 2007 году. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Госучреждение будет ликвидировано с 1 января 2026 года.
По словам Папуашвили, продолжают функционировать муниципалитеты Ахалгори, Курта, Тигва и Эредви, которые, по его словам, были избраны в полном соответствии с Конституцией в 2006 году и являются легитимными.
11-12 ноября этого года глава Администрации Южной Осетии Тамаз Бестаев участвовал в 65-м раунде Женевских дискуссий, где обычно находятся и представители де-факто властей Цхинвальского региона. Глава Администрации принимал участие в женевском процессе со дня запуска этого формата.
Женевские дискуссии были созданы в октябре 2008 года после августовской войны 2008 года, на основе соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Это серия переговоров между Грузией, Россией, а также представителями Сухуми и Цхинвали при поддержке ЕС, ООН и ОБСЕ.
Отметим, вторым руководителем Администрации Южной Осетии, базирующейся в Тбилиси, в 2022 году был назначен Тамаз Бестаев после того, как первый глава Администрации — Дмитрий Санакоев -подал в отставку (ранее глава Минобороны и премьер Южной Осетии – ред.).
До назначения на должность Бестаев возглавлял в Администрации Службу здравоохранения и социального обеспечения.
Напомним, временная Администрация Южной Осетии была создана в селе Курта Цхинвальского региона в мае 2007 году указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. После августовской войны 2008 года аппарат Администрации переехал в Тбилиси.
