Премьер Грузии отверг возможность передачи Саакашвили Украине

17.11.2025 23:37





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал возможность передачи третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, отметив, что «нет никакого шанса на это».



Глава грузинского правительства отметил, что представитель Киева Михаил Подоляк говорил о том, что никто не хотел втягивать Грузию в войну, в то время конкретно он просил открыть «второй фронт». Поэтому, продолжил Кобахидзе, когда такие люди говорят о передаче Киеву Саакашвили, нельзя воспринимать их слова всерьез.



«Что касается интервью с Подоляком, который все еще является советником президента Украины, то он говорил о том, что никто не хотел втягивать Грузию в войну. В это время были заявления самого Подоляка относительно второго фронта, он требовал конкретно открытия второго фронта.



Здесь тоже все лежит как на ладони — то, с какого рода добросовестностью мы имеем дело, когда говорят конкретные люди.



Когда такие люди говорят нам о передаче (Украине — ред.) Саакашвили, мы, конечно, не воспринимаем подобные сообщения всерьез», — заявил премьер.



Напомним, 12 ноября экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, находящего под стражей в клинике Vivamed, неожиданно для общественности, перевели в пенитенциарное учреждение №12.



А 14 ноября Саакашвили, как бывший глава Одесской областной администрации Украины, обратился с пиьмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список военнопленных.



Михаил Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года. Он был задержан вскоре после возвращения в Грузию. С мая 2022 года экс-президент проходил лечение в клинике Vivamed.



В отношении Саакашвили вынесено несколько приговоров — он должен оставаться в заключении до 1 апреля 2034 года.



Между тем советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили является узником Путина.



Задержание Саакашвили и его длительное содержание под стражей свидетельствуют об отсутствии политической независимости у грузинского правительства и его предвзятом отношении к Москве, отметил он.





