|
|
|
Премьер Грузии отверг возможность передачи Саакашвили Украине
17.11.2025 23:37
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал возможность передачи третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Украине, отметив, что «нет никакого шанса на это».
Глава грузинского правительства отметил, что представитель Киева Михаил Подоляк говорил о том, что никто не хотел втягивать Грузию в войну, в то время конкретно он просил открыть «второй фронт». Поэтому, продолжил Кобахидзе, когда такие люди говорят о передаче Киеву Саакашвили, нельзя воспринимать их слова всерьез.
«Что касается интервью с Подоляком, который все еще является советником президента Украины, то он говорил о том, что никто не хотел втягивать Грузию в войну. В это время были заявления самого Подоляка относительно второго фронта, он требовал конкретно открытия второго фронта.
Здесь тоже все лежит как на ладони — то, с какого рода добросовестностью мы имеем дело, когда говорят конкретные люди.
Когда такие люди говорят нам о передаче (Украине — ред.) Саакашвили, мы, конечно, не воспринимаем подобные сообщения всерьез», — заявил премьер.
Напомним, 12 ноября экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, находящего под стражей в клинике Vivamed, неожиданно для общественности, перевели в пенитенциарное учреждение №12.
А 14 ноября Саакашвили, как бывший глава Одесской областной администрации Украины, обратился с пиьмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список военнопленных.
Михаил Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года. Он был задержан вскоре после возвращения в Грузию. С мая 2022 года экс-президент проходил лечение в клинике Vivamed.
В отношении Саакашвили вынесено несколько приговоров — он должен оставаться в заключении до 1 апреля 2034 года.
Между тем советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили является узником Путина.
Задержание Саакашвили и его длительное содержание под стражей свидетельствуют об отсутствии политической независимости у грузинского правительства и его предвзятом отношении к Москве, отметил он.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна