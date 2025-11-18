Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД Грузии встретилась с министром национальной безопасности Израиля


18.11.2025   11:21


В рамках официального визита в Израиль, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с министром национальной безопасности Государства Израиль Итамаром Бен-Гвиром.

Как сообщает МИД Грузии, в ходе встречи стороны обсудили партнерские отношения между двумя странами и пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

«Особый акцент был сделан на динамике отношений в сфере безопасности и правопорядка, а также на вопросах эффективной координации между министерствами двух стран. С удовлетворением отмечена позитивная динамика визитов на высоком уровне», — говорится в сообщении МИД.


