Глава МИД Грузии встретилась с министром национальной безопасности Израиля

18.11.2025 11:21





В рамках официального визита в Израиль, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с министром национальной безопасности Государства Израиль Итамаром Бен-Гвиром.



Как сообщает МИД Грузии, в ходе встречи стороны обсудили партнерские отношения между двумя странами и пути дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.



«Особый акцент был сделан на динамике отношений в сфере безопасности и правопорядка, а также на вопросах эффективной координации между министерствами двух стран. С удовлетворением отмечена позитивная динамика визитов на высоком уровне», — говорится в сообщении МИД.





