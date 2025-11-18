EPP приняла спецрезолюцию по Грузии в ПА ОБСЕ

Европейская народная партия (EPP) и группа единомышленников приняли специальную резолюцию по Грузии в Парламентской ассамблее ОБСЕ.



Основное внимание уделяется выводам и отчетам ряда европейских институтов, в которых говорится о демократической отсталости Грузии.



EPP осуждает давление правительства на мирных демонстрантов и усиление давления на СМИ, НПО и политическую оппозицию.



Резолюция призывает страны-члены ОБСЕ и другие государства расследовать недавние резонансные случаи коррупции и отмывания денег в Грузии.



Политики EPP осудили политические репрессии и политически мотивированные задержания политических лидеров, журналистов, гражданских активистов и мирных демонстрантов, а также действия властей по запрету оппозиционных партий «посредством фиктивного конституционного судебного разбирательства, направленного на подавление инакомыслия».



Документ призывает «Грузинскую мечту» немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить использование судебной системы в качестве средства политического возмездия.



EPP призывает власти Грузии немедленно прекратить репрессии против мирных демонстрантов и восстановить уважение к основным свободам и правам человека, включая свободу собраний и выражения мнений.



Кроме того, власти Грузии призываются прекратить конституционное преследование политических партий, направленное на разрушение демократического и европейского имиджа Грузии и укрепление однопартийной диктатуры.



EPP призывает все государства-члены и международных партнеров-единомышленников использовать соответствующие инструменты, включая Совет Европы GRECO и Moneyval, для расследования недавних громких дел о коррупции и отмывании денег в Грузии.



«В документе указывается на резолюции, принятые Европейским парламентом и ПАСЕ, в которых подчеркивается, что нынешний политический и конституционный кризис в Грузии может быть разрешен только путем проведения новых парламентских выборов, улучшения избирательной среды, надзора со стороны независимой и беспристрастной избирательной администрации и мониторинга со стороны добросовестной международной мониторинговой миссии, которая обеспечивает по-настоящему справедливый, свободный и прозрачный процесс», — говорится в резолюции EPP.



Источник: SOVA

