В Тбилиси находится представитель Госдепартамента США Джонатан Асконас

18.11.2025 12:32





С визитом в Грузию прибыл представитель Государственного департамента США Джонатан Асконас. Об этом сообщает Посольство США в Грузии.



«Мы рады приветствовать в Грузии представителя (старшего советника) Госдепартамента США Джонатана Асконаса. Цель его визита — обсудить, каким образом Грузия сможет поддержать »Маршрут Трампа» для международного мира и процветания» (TRIPP). Этот транспортный коридор является результатом миротворческого саммита между Арменией и Азербайджаном, который при посредничестве США состоялся 8 августа. Сегодня утром доктор Асконас посетил таможенно-пропускной пункт »Садахло автомобильный», строительство и оснащение которого стало возможным в значительной степени благодаря поддержке США. В рамках визита он также встретится с представителями Министерства иностранных дел Грузии, Администрации правительства, а также международных финансовых институтов», — говорится в сообщении посольства США.





