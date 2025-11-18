Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишвили: Пример латвийского народа укрепляет нашу решимость выстоять и победить


18.11.2025   12:51


Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет президента Латвии Эдгарса Ринкевичса и латвийский народ с Днем независимости.

«Поздравляю народ Латвии, а также вас, Эдгарс Ринкевичс, с Днем независимости. Ваша нация вернула себе свободу благодаря мужеству и усердию. В то время как Грузия сталкивается с нападками на демократию и европейский путь, ваш пример укрепляет наше твердое решение выстоять и победить», - написала Зурабишвили в социальной сети X.

Напоминаем, сегодня Латвия отмечает 107-ю годовщину независимости.


