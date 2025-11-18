Зурабишвили: Пример латвийского народа укрепляет нашу решимость выстоять и победить

18.11.2025 12:51





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет президента Латвии Эдгарса Ринкевичса и латвийский народ с Днем независимости.



«Поздравляю народ Латвии, а также вас, Эдгарс Ринкевичс, с Днем независимости. Ваша нация вернула себе свободу благодаря мужеству и усердию. В то время как Грузия сталкивается с нападками на демократию и европейский путь, ваш пример укрепляет наше твердое решение выстоять и победить», - написала Зурабишвили в социальной сети X.



Напоминаем, сегодня Латвия отмечает 107-ю годовщину независимости.





