Павленишвили: Запрещать иммигрантам голосовать аморально и несправедливо

18.11.2025 13:02





«Когда эмигрантам запрещают вмешиваться в политику в любой форме, это является нарушением основных статей Конституции», — заявил член «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.



По его словам, эмигранты играют огромную роль в грузинской экономике.



«Мы знаем, что как минимум 13% грузинской экономики составляют денежные переводы, которые эмигранты отправляют своим семьям. Когда этим людям запрещают в любой форме участвовать в политике, это является нарушением основных положений Конституции. Это несправедливо — когда эмигранты играют такую важную роль в экономике, но никакой роли не должны иметь в политике.



К сожалению, в Грузии практически в каждой семье или кругу знакомых есть хотя бы один человек, который был в эмиграции и знает, насколько тяжело приехать сюда. Тем более, когда так многим людям нужно приехать в один конкретный день — это просто невероятно и практически невыполнимо. За кадром, вероятно, не найдётся ни одного человека, который не признает этот аргумент. Это запрет заниматься политикой и голосовать для людей, которые играют огромную роль в грузинской экономике. Это крайне аморально и несправедливо», — заявил Павленишвили.



Напомним, председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что нерезиденты, то есть граждане, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на парламентских выборах только на территории государственных границ Грузии. По словам Папуашвили, соответствующие изменения будут включены в новый «Избирательный кодекс», который был инициирован в парламенте Грузии 17 ноября.





