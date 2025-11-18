Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Георгий Сиоридзе: «Грузинская Мечта» - исполнитель российской директивы


18.11.2025   14:00


Режим боится грузинской эмиграции и ограничивает их гарантированое Конституцией избирательное право, заявил член «Лело - Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе на брифинге в офисе партии.

По его словам, там, где выборы прошли в относительно свободной обстановке, «Грузинская мечта» получила лишь 13% голосов.

««Грузинская мечта» отнимает у грузинских эмигрантов, которые играют важную роль и вносят вклад в экономическую жизнь страны, возможность из-за рубежа участвовать в политической жизни страны, в решении судьбы Грузии. Мы видели, как во время прошлогодних парламентских выборов наши сограждане, проезжавшие сотни километров, часами стояли в очередях на избирательных участках, открытых за рубежом, чтобы зафиксировать свой выбор. Мы видели, что там, где выборы проходили в относительно свободной среде и, в отличие от выборов внутри страны, не было пространства для манипуляций, «Грузинская мечта» набрала лишь 13%. Именно поэтому режим боится «грузинской эмиграции» и ограничивает их гарантированное конституцией избирательное право. Партия «Лело - Сильная Грузия», я как оппозиционный член ЦИК и бывший заместитель председателя, еще в прошлом году очень много боролись за то, чтобы за рубежом избирательные участки открылись в гораздо большем числе мест. Мы боролись в ЦИК, боролись в суде. Если раньше барьеры создавал ЦИК, то теперь на законодательном уровне практически делают невозможным голосование наших сограждан из-за рубежа. Одновременно они крайне цинично обязывают наших сограждан приехать в Грузию на выборы. Это русская политика, «Грузинская мечта» это исполнитель российской директивы, и мы сделаем всё, чтобы у наших соотечественников сохранился их избирательный голос», - заявил Георгий Сиоридзе.


