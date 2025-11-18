Глава МИД Грузии обвиняет Брюссель в шантаже грузинского общества

18.11.2025 14:03





«У меня есть надежда, что в Брюсселе не примут такого решения, которое будет направлено на наказание грузинского народа», — заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.



По её словам, у грузинского общества нет оснований опасаться приостановления безвизового режима.



«В отношении Грузии рассматривают изменения визового режима, об этом постоянно говорят тогда, когда никаких оснований для запугивания грузинского общества вопросом приостановления безвизового режима не существует. Для нас становится очевидным, что Брюссель использует все механизмы и рычаги, чтобы оказать давление на грузинское общество или применить в отношении него определённые карательные инструменты. У меня есть надежда, что в Брюсселе не примут такого решения, которое будет направлено против грузинского общества, против наказания грузинского народа», — заявила Бочоришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





