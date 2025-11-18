Функции бизнес-омбудсмена Грузии при Минэкономики исполнит экс-министр Данелия

Функции бизнес-омбудсмена Грузии при Минэкономики исполнит Отар Данелия — экс-министр сельского хозяйства Грузии.



По решению правительства, Данелия будет назначен советником министра экономики Мариам Квривишвили и на этой должности будет исполнять обязанности бизнес-омбудсмена.



В соответствии с текущей ситуацией, офис бизнес-омбудсмена находится в ведении правительства. Отар Данелия занимает должность бизнес-омбудсмена с 2022 года, бюджет агентства составляет 950 000 лари, а его зарплата в 2024 году составила 80 000 лари, сообщает BM.ge.



Согласно декларации об активах, Отар Данелия участвует в ряде бизнесов, среди которых в 2024 году он стал владельцем 10% Duti Free Alliance — одного из крупнейших игроков в секторе беспошлинной торговли. Годовой доход компании превышает 50 млн лари.



Напомним, 17 ноября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о трех инициативах — упразднении временной Администрации Южной Осетии, Антикоррупционного бюро, аппарата бизнес-омбудсмена Грузии и Службы персональных данных.





