|
|
|
Функции бизнес-омбудсмена Грузии при Минэкономики исполнит экс-министр Данелия
18.11.2025 14:51
Функции бизнес-омбудсмена Грузии при Минэкономики исполнит Отар Данелия — экс-министр сельского хозяйства Грузии.
По решению правительства, Данелия будет назначен советником министра экономики Мариам Квривишвили и на этой должности будет исполнять обязанности бизнес-омбудсмена.
В соответствии с текущей ситуацией, офис бизнес-омбудсмена находится в ведении правительства. Отар Данелия занимает должность бизнес-омбудсмена с 2022 года, бюджет агентства составляет 950 000 лари, а его зарплата в 2024 году составила 80 000 лари, сообщает BM.ge.
Согласно декларации об активах, Отар Данелия участвует в ряде бизнесов, среди которых в 2024 году он стал владельцем 10% Duti Free Alliance — одного из крупнейших игроков в секторе беспошлинной торговли. Годовой доход компании превышает 50 млн лари.
Напомним, 17 ноября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о трех инициативах — упразднении временной Администрации Южной Осетии, Антикоррупционного бюро, аппарата бизнес-омбудсмена Грузии и Службы персональных данных.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна