Бачиашвили: Я буду первым, кто привлечен к ответственности за то, что машина застряла в туннеле

18.11.2025 15:22





Я не считаю себя виновным. Я буду первым в Грузии и, возможно, в мировой истории, кто привлечен к ответственности за то, что машина застряла в туннеле, - заявил на судебном заседании обвиняемый по делу о строительстве Мтквари ГЭС и бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили.



Сегодня началось слушание дела по существу, и стороны сделали вступительные заявления.



По словам адвоката Левана Махарашвили, строительство Мтквари ГЭС должно было быть завершено годы назад, но не смогло завершиться и было продлено по объективным причинам - это ковид-пандемия и оползневые процессы, из-за которых буровая машина застряла в туннеле.



По словам самого Георгия Бачиашвили, предъявленные ему обвинения не имеют никакой связи с преступлением, а продление проекта было вызвано оползневыми процессами. По его словам, инженерный надзор, связанный со строительством Мтквари ГЭС осуществляла внешняя компания, и все действия, все чертежи и геологические заключения проверялись надзором.



«Обвинения не соответствуют преступлению, в котором меня обвиняют. Я не считаю себя виновным. Я буду первым в Грузии и, возможно, в мировой истории, кто будет привлечен к ответственности за то, что машина застряла в туннеле», - сказал Бачиашвили.



По делу о Мтквари ГЭС Бачиашвили обвиняется по статье 2201 УК, которая предусматривает неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей лицом, наделенным специальными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Предъявленное ему обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.



Кроме того, бывший генеральный директор Фонда соинвестирования осужден за присвоение криптовалюты, принадлежащей основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, и приговорен к 11 годам лишения свободы. Кроме того, ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.





