ISFED: Отмена голосования за рубежом подорвет принцип всеобщего голосования

ISFED (НПО "Справедливые выборы) выступила с заявлением в ответ на решение партии «Грузинская мечта», согласно которому граждане Грузии, проживающие за рубежом, больше не смогут голосовать на выборах за рубежом.



ISFED заявила, что, учитывая географическую мобильность современного общества, лишение граждан, проживающих за пределами страны, возможности участвовать в выборах является очередным шагом против инклюзивной демократии, который «подрывает принцип всеобщего голосования».



По мнению организации, такое решение противоречит передовой международной избирательной практике и мировым тенденциям и явно создает впечатление, что этот шаг, направленный против принципа всеобщего голосования, продиктован исключительно узкопартийными интересами.



«Прежде всего, любое существенное изменение законодательства требует вовлечения соответствующих заинтересованных сторон в процесс и разумных сроков, особенно когда речь идёт об ограничении прав десятков тысяч людей.



Однако в последние годы, и особенно после парламентских выборов 2024 года, стало обычной практикой принятие существенных законодательных изменений в результате абсолютно эксклюзивного процесса, без каких-либо формальных консультаций с заинтересованными сторонами, включая специалистов в данной области.



Как правило, такие изменения подгоняются под узкие партийные интересы «Грузинской мечты». Отмена возможности голосования за рубежом на парламентских выборах также следует этой тенденции», — говорится в заявлении.



По словам Шалвы Папуашвили, председателя нелегитимного парламента «Грузинской мечты», ведётся работа над новым Избирательным кодексом. В частности, по его словам, планируется «коренное обновление» Избирательного кодекса.



Шалва Папуашвили заявил, что одно из важных изменений в кодексе касается правил голосования на выборах для граждан, не являющихся гражданами Грузии, то есть лиц, находящихся за рубежом.



«Изменение касается процедуры голосования и подразумевает, что, как и на выборах в органы местного самоуправления, голосование на парламентских выборах в Грузии будет возможно только в пределах государственных границ Грузии. Это решение, по сути, основано на обязанности государства обеспечивать свободное волеизъявление, установленной для него статьей 24 Конституции Грузии, что само по себе подразумевает и волеизъявление, свободное от внешнего вмешательства», — сказал он.





