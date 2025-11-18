Андрюс Кубилюс: Грузия может вернуться к процессу расширения

Как мы можем помочь Грузии? Прежде всего, я бы сказал, вступлением как можно скорее Молдовы, Черногории, Западных Балкан и Украины. Мы также можем помочь Грузии, потому что это станет убедительным аргументом, что расширение действительно происходит, - заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на панельной дискуссии в рамках форума по расширению ЕС.



Кубилюсу задали вопрос, как ЕС может помочь Грузии.



«В течение довольно долгого времени некоторые олигархи или, как их еще можно назвать, в Грузии и других странах посылали мессиджи: забудьте о расширении, потому что это вообще не произойдет. Мы можем привести очень четкий аргумент и доказательство, что расширение произойдет, и Грузия может вернуться к процессу расширения, конечно, если в Грузии произойдут изменения», - заявил Кубилюс.





