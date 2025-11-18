Вольский: Антиевропейскую политику проводит не Грузия, а администрация Брюсселя

«Антиевропейскую политику проводит не Грузия, а брюссельская администрация. Как можно назвать антиевропейским то, что делает Грузия, и что отражается в рейтингах международных организаций», – заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



Вольскому задали вопрос о Форуме по расширению ЕС, на который Грузия не приглашена.



«Страна получает высокие оценки начиная с системы управления и заканчивая борьбой с коррупцией. По всем направлениям наблюдается прогресс, и по ряду рейтингов мы превосходим не только страны-кандидаты, но и государства – члены Евросоюза. Как можно считать антиевропейским защиту национальной самобытности, прозрачность? Что именно является антиевропейским? Какой шаг можно оценить как изменение внешнеполитического курса? – ни одного. Напротив, мы видели множество противоположных шагов. Существует определённая политическая конъюнктура, которая точно отражает интересы отдельных европейских стран и Брюсселя, ставшие также объектом критики со стороны некоторых стран ЕС и США. Это вмешательство во внутренние дела страны. В случае Грузии речь идёт не только о внешнем вмешательстве, но и о попытке достижения конкретной цели. Эта конкретная цель тяжела для Грузии – вовлечение в противостояние принесёт стране разруху», – заявил Гия Вольский.





