Маргус Цахкна: это режим, который не выполняет волю грузинского народа

18.11.2025 18:58





То, что мы сейчас видим в Грузии, это развитие тех же событий, что мы видели в Беларуси годы назад, – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, выступая на слушаниях по вопросу сдерживания на восточном фланге НАТО в Хельсинкской комиссии.



«Я был в Грузии чуть больше года назад. Я был там до выборов вместе с министрами иностранных дел стран Балтии и Исландии. Я видел большую готовность грузинского народа. В то время они еще считали, что власть выполнит обещание по интеграции с Западом и ЕС, но это обещание было значительно нарушено», - сказал Маргус Цахкна.



По его словам, эстонский народ «очень близок» к грузинскому народу.



«Мы поддерживали их реформы. То, что мы видим сейчас, не можем назвать правительством. Это режим, который не выполняет волю грузинского народа. То, что мы видим сейчас, это развитие тех же событий, которые мы видели в Беларуси годы назад. Это очень опасно. Эстонский народ продолжит поддерживать грузинский народ для свободы», - отметил министр иностранных дел Эстонии.





