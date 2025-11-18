Александра Пападопулу: Очень важно, чтобы Украина, Молдова и, надеюсь, Грузия в будущем твердо следовали по европейскому пути

18.11.2025 20:17





«Дело касается не только реформ. Конечно, реформы чрезвычайно важны, страны-кандидаты должны идти по намеченному пути, выполнять необходимую работу, однако речь также идет о стереотипах. Наша задача как членов Европейского союза — бороться со стереотипами в отношении определённых народов», – заявила заместитель министра иностранных дел Греции Александра Пападопулу на панельной дискуссии форума по расширению ЕС.



По её словам, Греция сама прошла через это во время экономического кризиса.



Александра Пападопулу пояснила, что, несмотря на то что Греция уже была членом ЕС, бороться со стереотипами всё равно было сложно.



«Мы были членами Евросоюза, и это было очень трудно. Возможно, самой трудной частью экономического кризиса для Греции была борьба со стереотипами. Хочу заверить представителя Албании, что моя страна полностью поддерживает европейский путь Албании и всего Западных Балкан. Хочу подчеркнуть, что в Европе не будет мира, безопасности и стабильности, если в центре континента будет «чёрная дыра». Очень важно, чтобы Украина, Молдова и, надеюсь, в будущем Грузия твёрдо продолжали европейский путь и присоединились к Европейскому союзу. Также мы должны столь же твёрдо обеспечить, чтобы странам Западных Балкан, которые ждут у дверей уже более 20 лет, был предоставлен справедливый шанс», — заявила Александра Пападопулу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





