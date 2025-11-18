Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саакашвили: Я хотел бы официально выдвинуть Мзию Амаглобели кандидатом на Нобелевскую премию мира 2026 года


18.11.2025   21:59


«Хочу официально выдвинуть Мзию Амаглобели кандидатом на Нобелевскую премию мира 2026 года. В своё время Хиллари Клинтон и Джон Маккейн выдвинули меня на Нобелевскую премию. Теперь моя очередь представить эту достойную грузинку», — говорится в посте, опубликованном на странице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook.

Саакашвили пишет, что призывает и других поддержать кандидатуру Мзии Амаглобели на получение Нобелевской премии мира 2026 года.

«Дело в том, что я заметил в руках у Мзии Амаглобели книгу филиппинской журналистки Марии Рессы »Как победить диктатора». Ресса получила Нобелевскую премию в 2021 году, однако нужно сказать правду — Мария Ресса не жила в условиях настоящей диктатуры.

Последним настоящим диктатором на Филиппинах был Фердинанд Маркос, когда Ресса была совсем маленькой. Маркос был сверхкоррумпированным, очень жестоким, массово бросал в тюрьму оппонентов.

Он убил лидера филиппинской оппозиции Бениньо Акино после того, как тот, несмотря на угрозы, вернулся на Филиппины. Народ поднялся, и несмотря на большую поддержку Маркоса со стороны тогдашней американской администрации, его свергли.

Что касается Марии Рессы, она была основательницей независимого филиппинского медиа-ресурса и разоблачала коррупцию и насилие следующих филиппинских президентов, однако все эти президенты приходили и уходили посредством выборов, а саму Рессу суд свободной страны немедленно освобождал после задержаний.

Поэтому, если сравнить, Мзия гораздо больше заслуживает премии как символ борьбы грузинских свободных СМИ и как жертва режима.

Призываю и других присоединиться ко мне, и вместе поддержать кандидатуру Мзии Амаглобели на Нобелевскую премию мира 2026 года», — пишет Михаил Саакашвили.


