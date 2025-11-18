Грузию посетит президент Армении Ваагн Хачатурян

19 ноября президент Армении Ваагн Хачатурян посетит Грузию с официальным визитом.



Официальная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна состоится в Президентском дворце Грузии.



В рамках визита состоится совместная пресс-конференция президентов Грузии и Грузии Михаила Кавелашвили и Ваагна Хачатуряна.







