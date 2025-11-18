Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузию посетит президент Армении Ваагн Хачатурян


18.11.2025   23:42


19 ноября президент Армении Ваагн Хачатурян посетит Грузию с официальным визитом.

Официальная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна состоится в Президентском дворце Грузии.

В рамках визита состоится совместная пресс-конференция президентов Грузии и Грузии Михаила Кавелашвили и Ваагна Хачатуряна.


