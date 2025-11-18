|
Грузию посетит президент Армении Ваагн Хачатурян
18.11.2025 23:42
19 ноября президент Армении Ваагн Хачатурян посетит Грузию с официальным визитом.
Официальная церемония встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна состоится в Президентском дворце Грузии.
В рамках визита состоится совместная пресс-конференция президентов Грузии и Грузии Михаила Кавелашвили и Ваагна Хачатуряна.
