Молодежная сборная Грузии проиграла Германии
18.11.2025 23:46
Молодёжная сборная Грузии (до 21 года) в отборочном этапе чемпионата Европы принимала Германию и проиграла со счётом 0:2.
Из группы в следующий этап выходят две лучшие сборные. Перед этим матчем Грузия имела пять очков после четырёх туров и ей крайне нужна была победа для улучшения турнирного положения. Однако с самого начала стало очевидно, что добиться успеха против молодых немцев будет сложно. Гости сразу завладели преимуществом и в конце первого тайма вышли вперёд благодаря голу Карля — 1:0.
Во втором тайме молодёжная сборная Германии забила и второй гол. Это на 58-й минуте сделал Церолди. В оставшееся время голов больше не было, и матч завершился победой гостей — 2:0.
После пяти туров у сборной Грузии одна победа, две ничьи и два поражения, и она занимает четвёртое место в группе. Её опережают Греция, Германия и Северная Ирландия. Команда Рамаза Сванадзе следующий матч проведёт 27 марта в Грузии против Латвии.
