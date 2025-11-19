МИД Грузии: Встреча в рамках диалога Грузия-Евросоюз по вопросам защиты прав человека отложена по решению Евросоюза

19.11.2025 11:20





В условиях, когда на основании заключений от 27 июня 2024 года Евросоюз приостановил диалог с Грузией на всех уровнях, грузинская сторона рассматривала диалог Грузия-Евросоюз по вопросам защиты прав человека как возможность вовлеченности с Евросоюзом – Брюссель не готов выслушать аргументированные позиции грузинской стороны, - говорится в заявлении МИД Грузии.



В заявлении также отмечено, что «использование указанного вопроса для очередных спекуляций вызывает обоснованное подозрение и создает восприятие того, что Службой по иностранным действиям Евросоюза не двигало искреннее желание провести указанную встречу».



«Встреча в рамках диалога Грузия-Евросоюз по вопросам защиты прав человека, проведение которой по согласованию между сторонами было запланировано на 21 ноября 2025 года в Брюсселе, была перенесена за несколько дней до нее по решению Евросоюза, в том числе и по таким вопросам, по которому наше общество часто слышит критику со стороны Евросоюза.



Грузинская сторона провела значительную подготовительную работу для того, чтобы иметь возможность передать Евросоюзу надлежащую информацию, предусмотренную повесткой дня, учитывая именно эти потребности, и был сформирован состав грузинской делегации при участии соответствующих ведомств.



К сожалению, невзирая на желание грузинской стороны, сторона Евросоюза отложила вышеуказанную встречу под неприемлемым и необоснованным предлогом. использование указанного вопроса для очередных спекуляций вызывает обоснованное подозрение и создает восприятие того, что Службой по иностранным действиям Евросоюза не двигало искреннее желание провести указанную встречу, в том числе и по вопросам, которые были использованы для приостановления политического диалога с Грузией.



Грузинская сторона остается приверженной конструктивному подходу и считает, что диалог во взаимоотношениях между партнерами не имеет альтернативы. Соответственно, включение в форматы диалога с Евросоюзом по разным направлениям мы рассмотрим после полного возобновления прекращенного Брюсселем диалога, »,- говорится в заявлении.





