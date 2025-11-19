Заседание ЕС-Грузия по правам человека отложено

19.11.2025 11:27





Очередное заседание диалога ЕС-Грузия по вопросам прав человека, запланированное на 21 ноября в Брюсселе, отложено на неопределенный срок.



Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер во вторник заявила, что перенос встречи произошел «из-за препятствий с грузинской стороны». При этом она подтвердила «готовность провести встречу по этому поводу, чтобы представить позицию ЕС по правам человека». По сведениям грузинских СМИ, заседание отложили после того, как грузинские власти включили в состав делегации чиновника, находящегося под санкциями.



В ответ МИД Грузии обвинил Брюссель в спецуляциях. Тбилиси считает, что ЕС отложил встречу «под совершенно неприемлемыми и необоснованными предлогами».

В ведомстве подчеркнули, что тщательно готовились к заседанию и рассматривали его как «возможность взаимодействия с Евросоюзом, в том числе по вопросам, по которым наше общество часто слышит критику со стороны Брюсселя». Согласно заявлению МИД, состав делегации формировали «с учетом этих потребностей».



«Использование вышеупомянутого вопроса для дальнейших спекуляций вызывает обоснованные подозрения и создает впечатление, что Служба внешних связей Европейского союза не была движима искренним желанием провести встречу и что Брюссель не готов выслушать обоснованные позиции грузинской стороны, в том числе по тем вопросам, которые были использованы для приостановления политического диалога с Грузией», — говорится в заявлении МИД.



В ведомстве подчеркнули приверженность конструктивному подходу и безальтернативность диалога, отметив, что участие Грузии в разных форматах переговоров с ЕС возможно только после «полного возобновления приостановленного Брюсселем диалога».



Диалоги по правам человека являются одним из ключевых инструментов внешней политики ЕС в области защиты прав человека. Они включают представителей Службы внешних действий ЕС (EEAS), правительства стран-партнеров и гражданского общества. Последняя 16-я встреча прошла в Тбилиси в 2023 году, раунд 2024 года был отложен.



Отношения между «Грузинской мечтой» и Брюсселем ухудшились весной 2024 года после принятия закона об иностранных агентах. ЕС приостановил процесс рассмотрения заявки Грузии на членство, заморозил часть финансовой помощи и свернул контакты с правительством на высшем уровне. Европарламент не признал результаты спорных парламентских выборов 2024 года, на которых победила правящая партия. В тот же день премьер Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия до 2028 года снимает с повестки вопрос о переговорах с ЕС по членству. Решение вызвало массовые протесты по всей стране.



В докладе о расширении ЕС за 2025 год отмечается, что Грузия демонстрирует «серьезный откат» почти по всем направлениям и остается кандидатом в ЕС лишь «номинально». Доклад критикует принятие антидемократических законов, направленных против НПО, СМИ и ЛГБТ, ограничения свободы собраний и выражения мнений, а также существование «политических заключенных». Еврокомиссия подчеркнула, что действия властей противоречат ценностям ЕС и ожиданиям от страны-кандидата.



После публикации отчета Грузию не пригласили на ежегодный форум по расширению ЕС, прошедший 18 ноября.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





