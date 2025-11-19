|
Глава МИД Грузии посетила территорию фестиваля Nova, где в 2023 году ХАМАС устроил боиню
19.11.2025 11:44
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в рамках визита в Израиль посетила территорию фестиваля Nova, где 7 октября 2023 года произошла атака ХАМАСа. Об этом сообщает посольство Израиля в Грузии.
Как отмечает посольство, Бочоришвили также посетила киббуц Нир-Оз, дома семьи Бибас и многих других жертв.
«Мака Бочоришвили почтила память погибших и увидела масштабы трагедии. Её визит отражает солидарность Грузии с государством Израиль и его народом», — пишет посольство в социальной сети.
Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАСа проникли на территорию музыкального фестиваля в районе Рейм, расположенном рядом с сектором Газа. В результате атаки погибло более 370 человек.
