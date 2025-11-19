Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД Грузии посетила территорию фестиваля Nova, где в 2023 году ХАМАС устроил боиню


19.11.2025   11:44


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в рамках визита в Израиль посетила территорию фестиваля Nova, где 7 октября 2023 года произошла атака ХАМАСа. Об этом сообщает посольство Израиля в Грузии.

Как отмечает посольство, Бочоришвили также посетила киббуц Нир-Оз, дома семьи Бибас и многих других жертв.

«Мака Бочоришвили почтила память погибших и увидела масштабы трагедии. Её визит отражает солидарность Грузии с государством Израиль и его народом», — пишет посольство в социальной сети.

Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАСа проникли на территорию музыкального фестиваля в районе Рейм, расположенном рядом с сектором Газа. В результате атаки погибло более 370 человек.


