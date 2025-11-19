|
В Грузии будет создан Центр реабилитации и поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом
19.11.2025 13:15
Парламент Грузии примет специальный закон в отношении несовершеннолетних, которые по обоснованным предположениям совершили противоправные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Грузии, не достигнув 14-летнего возраста.
»О реабилитации и поддержке несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» – так называется законопроект, который был представлен в парламент Грузии депутатами »Грузинской мечты».
По пояснению инициаторов, в случае совершения преступного деяния несовершеннолетним, не достигшим 14-летнего возраста, уголовное преследование в отношении последнего не осуществляется, не существует эффективного механизма реагирования на совершенное деяние и превенции таких деяний. Соответственно, целью законопроекта являются ресоциализация, реабилитация, поддержка несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, путем установления их индивидуальных потребностей, содействие превенции преступлений, а также определения прав и обязанностей ведомств/учреждений, вовлеченных в процесс реабилитации и поддержки несовершеннолетних.
Проект предусматривает включение несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, в необходимые сервисы/программы, учитывая индивидуальные потребности последнего, а также при наличии надлежащего основания, по решению суда, его переадресацию в Дом реабилитации и поддержки несовершеннолетних.
В системе Минюста будет создано Юридическое лицо публичного права - Центр реабилитации и поддержки несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, который станет органом по управлению и контролю за процессом.
