Саакашвили: То, что мы видим сегодня, на жаргоне называется «беспредел»


19.11.2025   13:24


То, что мы видим сегодня, это классическая модель того, как действуют полностью неконтролируемые системы. На жаргоне это называется «беспредел»,- об этом в социальной сети Фейсбук пишет 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, «беспредел» никогда не длится долго.

«Россия использовала это для разрушения международной системы, внутреннего «беспредела» и войны.

В дыру разрушения международной системы пролезли и многие другие мелкие режимы, такие как: Венесуэла, несколько африканских режимом и Иванишвили, не отключающий независящие от него каналы только потому, чтобы дать нам в прямом эфире увидеть заклание грузинского государства.

Вот, и вчера в лице эмигрантов Иванишвили отрезал от Грузии 1/3, когда же он завершит эту работу мясника, он отключит и каналы, и воцарится тьма. Мы должны бороться! Хорошо, что такой «беспредел» никогда не длится долго»», - пишет Саакашвили.


