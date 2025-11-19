Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузию прибыл президент Армении Ваагн Хачатурян


19.11.2025   14:43


В Грузию с официальным визитом прибыл президент Армении Ваагн Хачатурян.

По информации МИД Грузии, в Тбилисском международном аэропорту президента Армении встречали министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, глава Администрации президента Грузии Кетеван Квиникадзе и чрезвычайный и полномочной посол Грузии в республике Армении Георгий Шарвашидзе.

«Мака Бочоришвили поблагодарила президента Армении за прибытие в Грузии и пожелала ему результативного визита.

Армянского коллегу принимает президент Грузии Михаил Кавелашвили. В рамках визита у Ваагна Хачатуряна состоятся встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Президент Армении возложит венки к Мемориалу героев, погибших за целостность Грузии. Это второй официальный визит Ваагна Хачатуряна в Грузию»,- говорится в заявлении.


