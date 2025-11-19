|
|
|
В Грузию прибыл президент Армении Ваагн Хачатурян
19.11.2025 14:43
В Грузию с официальным визитом прибыл президент Армении Ваагн Хачатурян.
По информации МИД Грузии, в Тбилисском международном аэропорту президента Армении встречали министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, глава Администрации президента Грузии Кетеван Квиникадзе и чрезвычайный и полномочной посол Грузии в республике Армении Георгий Шарвашидзе.
«Мака Бочоришвили поблагодарила президента Армении за прибытие в Грузии и пожелала ему результативного визита.
Армянского коллегу принимает президент Грузии Михаил Кавелашвили. В рамках визита у Ваагна Хачатуряна состоятся встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.
Президент Армении возложит венки к Мемориалу героев, погибших за целостность Грузии. Это второй официальный визит Ваагна Хачатуряна в Грузию»,- говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна