В Грузию прибыл президент Армении Ваагн Хачатурян

19.11.2025 14:43





В Грузию с официальным визитом прибыл президент Армении Ваагн Хачатурян.



По информации МИД Грузии, в Тбилисском международном аэропорту президента Армении встречали министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, глава Администрации президента Грузии Кетеван Квиникадзе и чрезвычайный и полномочной посол Грузии в республике Армении Георгий Шарвашидзе.



«Мака Бочоришвили поблагодарила президента Армении за прибытие в Грузии и пожелала ему результативного визита.



Армянского коллегу принимает президент Грузии Михаил Кавелашвили. В рамках визита у Ваагна Хачатуряна состоятся встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили.



Президент Армении возложит венки к Мемориалу героев, погибших за целостность Грузии. Это второй официальный визит Ваагна Хачатуряна в Грузию»,- говорится в заявлении.





