Грузия занимает первое место в Европе по показателю увечий и гибели на дорогах - замглавы МВД

19.11.2025 16:06





Грузия по-прежнему остается на высокой отметке по показателю увечий и гибели на автомобильных дорогах и занимает первое место в Европе – В Грузии ежедневно в среднем погибает 11 человек на 100 000 населения, когда европейский показатель составляет 2-3 человека, а самый высокий составляет 7 человек, он зафиксирован в Румынии, - указанное заявление на заседании комитета парламента Грузии по защите прав человека сделал замминистра ВД Грузии Александр Дарахвелидзе, где он представил инициативу повышения существующих штрафов.



По его словам, действующие санкции не обеспечивают превентивный эффект.



«В прошлом, 2024 году, было зафиксирован 7 587 случаев получения увечий во время аварий, погибло - 444 человек, а по данным за 9 месяцев текущего года, пострадал 6 041 человек, а погибло - 345. По сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, показатель гибели во время аварий вырос на 41 единицу, а получения увечий – на 637.



Выросло и число аварий. Чаще всего аварии вызваны превышением скорости. В прошлом году было выписано более полутора миллионов штрафов за превышение скорости. Указанный показатель с точки зрения общих правонарушений вырос на 41.96%», - заявил Дарахвелидзе.



По его информации, в Грузии значительно выросло и количество автомобилей.



«По данным за 9 месяцев текущего года в Грузии уже зарегистрирован 1 972 692 автомобилей, находящихся в собственности граждан. Что касается автомобилей, въезжающих из-за границы, за аналогичный период граждане иностранных государств ввезли в Грузию 1 151 943 автомобилей. В сумме мы имеем мобильность более 3 миллионов 100 000 автомобилей, что повышает вероятность происшествий», - заявил замминистра ВД Грузии.



Парламент Грузии приступил к рассмотрению проекта внесения законодательных поправок по ужесточению ответственности за нарушение правил дорожного движения и повышению установленных штрафов.



До 100 лари вырастет штраф за нарушение правил маневрирования на дороге. При этом, на 20 баллов будет сокращено количество баллов для водительских прав;



С 50 до 100 лари будет увеличена санкция за превышение скорости на 15 км/ч, но не более 40 км/ч;



До 50 лари возрастет штраф за неиспользование ремня безопасности водителем или пассажиров. За это будет списываться 10 баллов.



До 50 лари будет повышен штраф за пользование мобильным телефонов при вождении.



За нарушение правил стоянки и остановки по аналогии с Тбилиси до 50 лари вырастет сумма штрафов в муниципалитетах Кутаиси, Батуми, Мцхета, Рустави, Гори, Телави, Поти, Зугдиди и грузинских курортах.



Дополнительная ответственность устанавливает за передвижение по “BUS LANE“, за что водитель транспортного средства будет оштрафован на 200 лари.





