Непонятно, почему решили отложить диалог Грузия-ЕС - замглавы МВД

19.11.2025 16:22





«Был запланирован конкретный диалог по вопросам защиты прав человека. В этом контексте разговор о санкциях неуместен. Нам предоставили конкретные темы, которые должны были обсуждаться в ходе диалога. Соответственно, были определены и конкретные ведомства», – заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, комментируя перенос диалога Грузия–Евросоюз по вопросам прав человека.



По словам Дарахвелидзе, на вопросы, которые были поставлены со стороны ЕС, должны были быть даны исчерпывающие ответы, основанные на фактах и доказательствах.



«К сожалению, насколько нам известно, они сами больше не захотели услышать эти ответы. Соответственно, диалог был перенесён. Когда будет готовность к конкретному диалогу, правительство Грузии и каждый представитель, который примет участие в этом диалоге, даст исчерпывающий ответ на каждый из имеющихся вопросов», – отметил Александр Дарахвелидзе.



По его словам, непонятно, по какой причине представители Евросоюза приняли решение о переносе диалога.



«Никаких объяснений они не предоставили. Было лишь сказано, что они готовы перенести этот диалог. Такая позиция была нам передана. Соответственно, мы готовы в любое время и в любом формате ответить на любой вопрос. Если их интересует официальная позиция Грузии по обсуждаемым вопросам, мы готовы предоставить исчерпывающие ответы», – заявил заместитель министра.



Александр Дарахвелидзе также отметил, что официально никто не называл причиной переноса встречи его присутствие в делегации.



«Такой причины официально никто не называл. Что касается вопроса санкций, Евросоюз не ввёл санкций ни в отношении одного гражданина Грузии. Соответственно, такое мнение не соответствует действительности. Грузинская сторона формирует состав делегации в зависимости от тех вопросов, которые именно они (представители ЕС) и ставили. Соответственно, состав делегации определяет грузинская сторона и даёт ответы на вопросы представителей Евросоюза», – сказал Дарахвелидзе.



Сегодня комментарий по этому поводу распространило и Министерство иностранных дел Грузии. В заявлении ведомства говорится, что встреча, запланированная на 21 ноября 2025 года в Брюсселе, была перенесена по решению стороны ЕС за несколько дней до её проведения. По оценке МИД Грузии, перенос диалога по вопросам защиты прав человека показывает, что Брюссель не готов выслушать позиции грузинской стороны.







