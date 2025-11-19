Штрафы за некоторые административные правонарушения увеличиваются - Каладзе

19.11.2025 16:27





С 2026 года размер штрафов за некоторые административные правонарушения увеличится. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.



По его словам, штрафы, которые касаются обработки пылящихся материалов без использования мокрого метода, их неправильной транспортировки, разлива бетона из бетономешалки, а также неправильного размещения и реализации использованных шин, черного и цветного лома металлов, транспортных средств, выведенных из эксплуатации, и их деталей, а также легко воспламеняющихся, взрывоопасных или пылящихся материалов, увеличатся примерно в пять раз.



«Эти штрафы существуют уже много лет, однако их размер больше не обеспечивает превентивный эффект. Поэтому мы приняли решение подготовить законопроект, согласно которому штрафы, которые сегодня составляют от 500 до 6 000 лари, будут увеличены и составят от 2 500 до 30 000 лари в зависимости от нарушения», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, введение штрафов за эти правонарушения несколько раз откладывалось, чтобы субъекты, занятые в данной сфере, успели должным образом подготовиться.



«Эти бизнес-субъекты должны были привести в соответствие торговые места согласно установленным правилам. С начала текущего года муниципальная инспекция Тбилиси находилась с ними в постоянной коммуникации, подробно разъясняя, где, как и при каких условиях они имеют право размещать и затем реализовывать эти материалы. В начале этого года мы вновь объявили, что 2025 год станет последним льготным периодом, и с 1 января 2026 года мы начнём контроль и будем штрафовать случаи неправильной реализации», — отметил Каха Каладзе.







