Ираклий Окруашвили приговорен к 7 годам лишения свободы по делу об убийстве Буты Робакидзе
19.11.2025 17:22
Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили к 7 годам лишения свободы по делу об убийстве Буты Робакидзе, обвиняемого по тому же делу бывшего генерального прокурора Грузии Зураба Адеишвили суд оправдал.
Указанное заявление в беседе с агентством «Интерпрессньюс» сделал адвокат Ираклия Окруашвили – Мамука Чабашвили.
По его словам, сторона защиты намерена обжаловать приговор в Апелляционном суде.
Напомним, что Ираклию Окруашвили и Зурабу Адеишвили вменялось злоупотребление служебными полномочиями.
