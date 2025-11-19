Ираклий Окруашвили приговорен к 7 годам лишения свободы по делу об убийстве Буты Робакидзе

Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили к 7 годам лишения свободы по делу об убийстве Буты Робакидзе, обвиняемого по тому же делу бывшего генерального прокурора Грузии Зураба Адеишвили суд оправдал.



Указанное заявление в беседе с агентством «Интерпрессньюс» сделал адвокат Ираклия Окруашвили – Мамука Чабашвили.



По его словам, сторона защиты намерена обжаловать приговор в Апелляционном суде.



Напомним, что Ираклию Окруашвили и Зурабу Адеишвили вменялось злоупотребление служебными полномочиями.





