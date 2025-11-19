Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ираклий Окруашвили приговорен к 7 годам лишения свободы по делу об убийстве Буты Робакидзе


19.11.2025   17:22


Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили к 7 годам лишения свободы по делу об убийстве Буты Робакидзе, обвиняемого по тому же делу бывшего генерального прокурора Грузии Зураба Адеишвили суд оправдал.

Указанное заявление в беседе с агентством «Интерпрессньюс» сделал адвокат Ираклия Окруашвили – Мамука Чабашвили.

По его словам, сторона защиты намерена обжаловать приговор в Апелляционном суде.

Напомним, что Ираклию Окруашвили и Зурабу Адеишвили вменялось злоупотребление служебными полномочиями.


