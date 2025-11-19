Ваагн Хачатурян: Сотрудничество между Грузией и Арменией является очень важным

Сотрудничество между Грузией и Арменией является крайне важным, оно зиждется на основании уважения суверенитета и идентичности. Также, я убежден, что установление мира между Арменией и Азербайджаном превратит Южный Кавказ в привлекательный логистический центр, - об этом на совместном брифинге с Михаилом Кавелашвили заявил президент Армении Ваагн Хачатурян, находящийся с официальным визитом в Грузии.



По его словам, в ходе встрече с Михаилом Кавелашвили было рассмотрено большое количество тем, в том числе и в региональном аспекте.



«Взаимоотношения между Грузией и Арменией, основанные на многовековой истории и взаимном уважении, являются особенно важными. Двухсторонние визиты на высоком и высшем уровнях, осуществленные в последнее время, ясно подчеркивают, на каком высоком уровне находятся отношения между странами. Наша многовековую дружбу мы подняли до уровня стратегического сотрудничества. Это всегда было стратегическим, однако сейчас этому предан официальный вид. Сегодня с моим уважаемым другом мы обсудили крайне важные вопросы. С президентом Кавелашвили мы рассмотрели много сфер сотрудничества и последующие шаги. Среди обсуждаемых вопросов были экономические, культурные, образовательные вопросы, а также вопросы молодежи. Хочу отметить, что Армения активно готовится к 17-й конференции Сторон Конвенции и 8-му Европейскому гражданскому форуму, и мы ждем, что в них примет участие и Грузия. Мы также обсудили региональные вопросы, коснулись вопроса мирного договора от 8 августа и развития экономических вопросов, что совпадает с мирным договором, представленным Республикой Арменией. Как было отмечено, Сотрудничество между Грузией и Арменией является крайне важным, оно зиждется на основании уважения суверенитета и идентичности. Также, я убежден, что установление мира между Арменией и Азербайджаном превратит Южный Кавказ в привлекательный логистический центр», - заявил президент Армении.





