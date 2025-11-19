Кавелашвили: Грузия по-прежнему готова внести свой вклад в укрепление мира и стабильности в регионе

19.11.2025 17:40





«Хочу подчеркнуть, что важным шагом на пути к обеспечению устойчивого мира и стабильной среды стало мирное соглашение, достигнутое 8 августа в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном, чему мы, разумеется, только можем приветствовать. Это историческое соглашение открывает новые перспективы для будущего долгосрочного развития Южного Кавказа», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на совместном брифинге с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.



По словам президента Грузии, страна по-прежнему готова внести свой вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.



«Грузия по-прежнему готова внести свой вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, что в долгосрочной перспективе может принести только положительные результаты. Верю, что наше сотрудничество, дружба и партнёрство продолжатся в духе тех образцовых отношений, которые сложились между нашими странами», — отметил Михаил Кавелашвили.



Он также ещё раз поблагодарил своего коллегу за визит в Грузию.







