Представители ПАСЕ Эдите Эстрелла и Сабина Чудич выступили с заявлением по Грузии

19.11.2025 18:21





Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Эдите Эстрелла (Португалия, SOC) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина, ALDE) распространили заявление, касающееся Грузии. Заявление опубликовано на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Согласно заявлению, сопредседатели призвали власти полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии в отношении законодательства об «иностранных агентах» и Кодекса об административных правонарушениях. Члены делегации ПАСЕ также призвали правительство Грузии немедленно прекратить политически мотивированные правовые действия против оппозиционных партий и их лидеров.



«Мы вновь повторяем то, что Ассамблея уже заявила в последней резолюции, касающейся Грузии. Закон «О прозрачности иностранного влияния», Закон «О регистрации иностранных агентов», Закон «О грантах» и действующий Кодекс об административных правонарушениях несовместимы с европейскими стандартами и нормами и, как заключила Венецианская комиссия, должны быть отменены», — отметили сопредседатели.



Они также выразили глубокую обеспокоенность уголовными обвинениями, недавно выдвинутыми против лидеров оппозиционных партий, которым может грозить длительное лишение свободы за преступления, якобы совершённые против государства.



«Эти обвинения явно политически мотивированы и должны рассматриваться в связи с недавними исками в Конституционный суд, которыми были запрещены несколько оппозиционных партий мэров в Грузии. Подобные действия недопустимы в демократическом обществе. Мы призываем власти прекратить эти действия, которые фактически устанавливают диктатуру в Грузии», — подчеркнули сопредседатели.



«В ходе визита сопредседатели встретились с председателем парламента и членами парламентской фракции «Грузинская мечта», а также с представителями всех парламентских и непарламентских оппозиционных партий. Они приветствовали тот факт, что их просьба о встрече с арестованными политическими лидерами была удовлетворена, однако выразили сожаление по поводу отказа представителей правительства встретиться с ними, а также отказа властей выполнить их просьбу о встрече в тюрьме с Мзией Амаглобели. Во время визита сопредседатели подчеркнули готовность сотрудничать с властями для обсуждения требований и обеспокоенностей Ассамблеи», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПАСЕ.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





