Мэрия освободит от штрафов лиц, оказывавших услуги такси в нарушение или отутствии лицензий

19.11.2025 23:06





Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании мэрии Тбилиси, что лица, оказывавшие услуги такси без лицензии или с нарушением условий лицензии до 1 ноября 2025 года, будут освобождены от штрафов.



«Мы реализовали реформу такси в несколько этапов: было введено разрешение на перевозку легковым автомобилем – такси (категория М1); установлен цветовой стандарт для такси категории А; запрещена перевозка пассажиров на автомобилях с правым рулем; внедрены мобильные приложения для упрощения процесса обслуживания такси; использование фар такси стало обязательным и т. д. С последними изменениями выдача разрешений также была прекращена, и в силе остались только уже полученные разрешения. С этим решением каждый владелец лицензии фактически приобрел огромный экономический актив, и теперь он может распоряжаться этим активом по своему усмотрению.



В течение всего этого процесса, конечно же, велась активная и прямая коммуникация с каждым заинтересованным лицом в этой сфере. С ними проводились встречи, обменивались мнениями, и можно сказать, что процесс проходил с максимальным вовлечением сторон. В ходе этих процессов были случаи, когда пассажиры перевозились на такси без разрешения или с нарушением условий разрешения. Поэтому мы приняли это решение», – сказал Каладзе.



По словам Каладзе, за нарушения, совершенные после 1 ноября 2025 года, «установленные законодательством меры ответственности будут реализованы со всей строгостью».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





