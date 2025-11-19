Правительство Грузии заключило контракт на €4,3 млн на реабилитацию поместья Левиль во Франции

Национальный музей Грузии заключил два контракта на реабилитацию поместья Левиль - на 3,3 и 1 млн евро. Работы будут выполнять французские компании PGD BATIMENT и SAS GOUNOT.



Самая крупная часть пакета реабилитации, стоимостью €3,347 млн , была поручена компании PGD BATIMENT. Контракт включает в себя полный цикл строительно-реставрационных работ комплекса - укрепление инфраструктуры, реконструкцию зданий, обустройство внешних пространств и обновление инженерных систем.



Согласно документации, работы займут около 7,5 месяцев и должны быть полностью завершены к 15 июля 2026 года.



Второй контракт, стоимостью около €1,05 млн, касается монтажа электрооборудования, систем безопасности и технических систем. Эта работа была определена как ответственность компании SAS GOUNOT. Согласно договору, электропроводка и инфраструктура безопасности также должны быть установлены к 15 июля 2026 года.



Особняк Левиль был приобретен правительством Грузии в изгнании после оккупации Грузии СССР в 20-х годах XX века, и был передан Грузии в 2016 году.



На Facebook Domaine géorgien de Leuville отмечается, что поместье было передано Грузии только благодаря усилиям государственного министра Грузии по вопросам диаспоры Гелы Думбадзе и тогдашнего министра юстиции Теа Цулукиани.





