|
|
|
Правительство Грузии заключило контракт на €4,3 млн на реабилитацию поместья Левиль во Франции
19.11.2025 23:55
Национальный музей Грузии заключил два контракта на реабилитацию поместья Левиль - на 3,3 и 1 млн евро. Работы будут выполнять французские компании PGD BATIMENT и SAS GOUNOT.
Самая крупная часть пакета реабилитации, стоимостью €3,347 млн , была поручена компании PGD BATIMENT. Контракт включает в себя полный цикл строительно-реставрационных работ комплекса - укрепление инфраструктуры, реконструкцию зданий, обустройство внешних пространств и обновление инженерных систем.
Согласно документации, работы займут около 7,5 месяцев и должны быть полностью завершены к 15 июля 2026 года.
Второй контракт, стоимостью около €1,05 млн, касается монтажа электрооборудования, систем безопасности и технических систем. Эта работа была определена как ответственность компании SAS GOUNOT. Согласно договору, электропроводка и инфраструктура безопасности также должны быть установлены к 15 июля 2026 года.
Особняк Левиль был приобретен правительством Грузии в изгнании после оккупации Грузии СССР в 20-х годах XX века, и был передан Грузии в 2016 году.
На Facebook Domaine géorgien de Leuville отмечается, что поместье было передано Грузии только благодаря усилиям государственного министра Грузии по вопросам диаспоры Гелы Думбадзе и тогдашнего министра юстиции Теа Цулукиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна