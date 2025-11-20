Ираклий Кобахидзе: Декларации будет изучать независимый конституционный орган - Госаудит

Декларации будет изучать независимый конституционный орган — Государственная служба аудита, которая является мощным институтом, и, соответственно, общая система на практике укрепляется в этом направлении, — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире «Имеди».



По его словам, общая картина, по сути, останется прежней, поскольку основными органами, которые до сих пор занимаются борьбой с коррупцией, являются правительство с его аппаратом, его профильным ведомством, Государственное антикоррупционное агентство, Государственная служба аудита и Прокуратура Грузии.



«Когда мы начали усиленную борьбу с коррупцией, мы объединили именно эти органы. Когда мы встречались по этому вопросу, когда речь шла о борьбе с коррупцией, собирались представители правительство со своими министерствами, прокуратура, СГБ, Служба Госаудита. В конечном счёте, функция, которая называется борьбой с коррупцией, находится в руках этих конституционных органов. Соответственно, система по сути остаётся той же, просто эта система и здесь приводится в соответствие с конституционными рамками», — сказал Ираклий Кобахидзе.





