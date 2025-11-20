«Это трагедия, что ПАСЕ оценивает политическую ситуацию в Грузии как установление диктатуры» - член «Лело»

Тазо Датунашвили, член партии «Лело — Сильная Грузия», оценивает как трагедию тот факт, что ПАСЕ оценивает политическую ситуацию в Грузии как установление диктатуры.



По словам Датунашвили, даже дипломатический язык не может скрыть создавшуюся в стране реальность.



«Это организация, членом которой Грузия является с 1999 года. Во времена Шеварднадзе Грузия была принята в эту организацию в надежде, что наши западные партнёры увидят в стране большой потенциал, что Грузия, грузинское государство, после долгого перерыва сможет вернуться в европейскую семью. Трагедия для грузинской государственности заключается в том, что сегодня эта организация оценивает политическую ситуацию в Грузии как установление диктатуры. Но это реальность, и дипломатический язык не может и не должен её скрывать, потому что очень важно иметь правильную позицию в нужное время, и правильно, что ПАСЕ фиксирует эту позицию именно сейчас. Главный акцент делается на том, что в демократическом, цивилизованном обществе, которое понимает свои государственные интересы, понимает благополучие своих граждан и берёт на себя ответственность за это, невозможно, чтобы все лидеры оппозиции находились в тюрьме или подвергались политическим преследованиям. Это невозможно, и ПАСЕ это подчёркивает. Это очень высокого уровня месседж, адресованный так называемой «власти» «Грузинской мечты», чтобы власть одумалась и вернула страну к тому, чего хочет абсолютное большинство населения Грузии – интеграции в Евросоюз. Трагедия – идти по этому пути с 1999 по 2025 год и закончить его оценкой ПАСЕ нынешнего положения Грузии как установление диктатуры. Шанс отступить от него есть, если «Грузинская мечта» остановит этот ужасный процесс, в который она втягивает всё население Грузии», – отметил Тазо Датунашвили.





