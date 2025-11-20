Представитель «Грузинской мечты»: Озвученные причины переноса диалога между Грузией и Евросоюзом несерьёзны

По словам председателя парламентского комитета по евроинтеграции Левана Махашвили, озвученные причины переноса диалога между Грузией и Евросоюзом несерьёзны и больше напоминают предлог для переноса встречи.



По словам Махашвили, Грузия готовилась к этой встрече около шести месяцев.



«У нас сложилось впечатление, что была попытка фактически уйти от встречи, повестка дня которой уже была согласована, и не выслушать наши аргументы в Брюсселе. Основной целью было не допустить появления положительного примера и не допустить шага, после которого мы могли бы начать перезагрузку отношений. Похоже, некоторым в Брюсселе это не понравилось, и они решили вместо возвращения к диалогу пойти на эскалацию. Другого объяснения у нас нет. Причины, которые формально или неформально были переданы, для нас несерьёзны, поскольку это больше похоже на предлог, чем на реальную причину», — заявил Леван Махашвили в интервью Первому каналу Грузии.



Вчера, 19 ноября, Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление по поводу переноса диалога между Грузией и ЕС. По объяснению ведомства, встреча, запланированная на 21 ноября 2025 года в Брюсселе, была перенесена по решению европейской стороны всего за несколько дней до её проведения. По оценке МИД Грузии, перенос диалога по вопросам защиты прав человека показывает, что Брюссель не готов выслушать позицию грузинской стороны.







