Зурабишвили выразила соболезнования жителям Тернополя


20.11.2025   12:58


Пятый президент Грузии выражает соболезнования жителям Тернополя. В социальной сети X Саломе Зурабишвили пишет:

«В результате жестокого удара России погибли 25 человек и 93 получили ранения, включая детей. Это не просто война, а преднамеренный террор против невинного населения», — пишет Саломе Зурабишвили.

Напомним, 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю. После атаки российских войск президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников усилить давление на Россию.


