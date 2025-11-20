Зурабишвили выразила соболезнования жителям Тернополя

Пятый президент Грузии выражает соболезнования жителям Тернополя. В социальной сети X Саломе Зурабишвили пишет:



«В результате жестокого удара России погибли 25 человек и 93 получили ранения, включая детей. Это не просто война, а преднамеренный террор против невинного населения», — пишет Саломе Зурабишвили.



Напомним, 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю. После атаки российских войск президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников усилить давление на Россию.





