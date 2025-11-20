Власти меняют в законодательстве дефиницию выборов

20.11.2025 13:45





По новой редакции «Избирательного кодекса» меняется дефиниция выборов, а вместе с ними, референдума и плебисцита - во всех трёх случаях указывается, что они проводятся в государственных границах Грузии.



Действующий избирательный закон гласит, что референдум – это всенародный опрос, проводимый на всей территории Грузии с целью всеобщего, равного и прямого волеизъявления, при тайном голосовании, для окончательного решения особо важных государственных вопросов.



Запись, связанная со «всей территорией Грузии» заменяется словами «в государственных границах Грузии». Согласно инициированному в парламенте проекту, референдум - это всенародный опрос в целях всеобщего, равного и прямого волеизъявления, проводимый в государственных границах Грузии при тайном голосовании для окончательного решения особо важных государственных вопросов.



В случае выборов и плебисцитов указывается на проведение «в государственных границах Грузии».



Новая редакция «Избирательного кодекса», представленная депутатами «Грузинской мечты», инициирована в парламенте.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





