Власти меняют в законодательстве дефиницию выборов
20.11.2025 13:45
По новой редакции «Избирательного кодекса» меняется дефиниция выборов, а вместе с ними, референдума и плебисцита - во всех трёх случаях указывается, что они проводятся в государственных границах Грузии.
Действующий избирательный закон гласит, что референдум – это всенародный опрос, проводимый на всей территории Грузии с целью всеобщего, равного и прямого волеизъявления, при тайном голосовании, для окончательного решения особо важных государственных вопросов.
Запись, связанная со «всей территорией Грузии» заменяется словами «в государственных границах Грузии». Согласно инициированному в парламенте проекту, референдум - это всенародный опрос в целях всеобщего, равного и прямого волеизъявления, проводимый в государственных границах Грузии при тайном голосовании для окончательного решения особо важных государственных вопросов.
В случае выборов и плебисцитов указывается на проведение «в государственных границах Грузии».
Новая редакция «Избирательного кодекса», представленная депутатами «Грузинской мечты», инициирована в парламенте.
