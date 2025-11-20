Каладзе: Мы любим и уважаем наших футболистов, независимо от побед или поражений

«Те, кто оскорбляет игроков нашей национальной сборной, — позорные и озлобленные люди, которые не радуются успехам ни страны, ни, в частности, сборной», — заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По словам Кахи Каладзе, резкие и унизительные высказывания в адрес игроков национальной футбольной сборной последних дней недопустимы, поскольку именно эти футболисты подняли грузинский футбол на совершенно иной уровень.



«Эти люди — позорны своими заявлениями и сообщениями, которые мы слышим в адрес наших футболистов. Они противостоят всем и каждому, кто не стоит на их стороне. Они нападают на всех, оскорбляют, ругают, унижают. Здоровое общество делает объективный анализ и прекрасно видит, кто есть кто. Осталось 300 человек, которые бродят туда-сюда на акциях. У них нет никакой поддержки со стороны народа, они обнулённые и неудачники. Поэтому они нападают на успешных людей, в том числе на наших футболистов. Эти люди и раньше не радовались успехам нашей сборной и её победам. Они являются озлобленной группой, которая борется против любых достижений страны.



Что касается непосредственно нашей национальной сборной — бывают как успешные игры, так и неудачные. Иначе невозможно. Это футбол, и невозможно всегда побеждать. Но мы любим и уважаем нашу команду и наших ребят — независимо от поражений или побед. Именно эти молодые игроки вернули любовь к грузинскому футболу и подняли его на новый уровень. Все мы были безмерно счастливы, когда была написана история и наша сборная вышла на чемпионат Европы. А затем, когда команда проиграла несколько матчей, оскорблять игроков и унижать их — неправильно», — заявил мэр Тбилиси.





