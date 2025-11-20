Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Жан-Ноэль Барро: Мы ценим приверженность грузинского народа свободе и демократии


20.11.2025   16:18


Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ценит приверженность грузинского народа демократии и свободе. Он сделал это заявление в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

«Мой посыл грузинскому народу: мы ценим его приверженность свободе и демократии. Что касается власти, у нас неоднократно была возможность, и у меня также была возможность, выразить нашу позицию напрямую заинтересованным сторонам», — заявил Жан-Ноэль Барро.


