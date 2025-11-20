Жан-Ноэль Барро: Мы ценим приверженность грузинского народа свободе и демократии

20.11.2025 16:18





Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ценит приверженность грузинского народа демократии и свободе. Он сделал это заявление в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.



«Мой посыл грузинскому народу: мы ценим его приверженность свободе и демократии. Что касается власти, у нас неоднократно была возможность, и у меня также была возможность, выразить нашу позицию напрямую заинтересованным сторонам», — заявил Жан-Ноэль Барро.







