Саакашвили: Случай Окруашвили показывает, что сделка со злом в итоге никому не приносит выгоды

20.11.2025 16:29





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили комментирует приговор, вынесенный бывшему министру внутренних дел Ираклию Окруашвили по делу об убийстве Буты Робакидзе. В социальной сети Facebook он пишет:



«Ираклий Окруашвили сначала серьёзно навредил нашим институтам своей связью с Бадри Патаркацишвили, а «коцам» вообще сделал всё возможное – дал против меня всевозможные показания, и именно на основании этих показаний меня осудили.



Однако, как видно, когда-то он чем-то обидел россиян, и теперь находится в камере рядом со мной.



Его пример ясно показывает, что сделка со злом в итоге никому не приносит выгоды. При этом нужно отметить, что он правильно поступил, отказавшись сотрудничать со злом.



Поэтому, несмотря на всё, я хочу выразить Ираклию свою солидарность и пожелать ему освобождения из заключения и скорейшего возвращения к семье», — пишет Саакашвили.



Напомним, Тбилисский городской суд вынес приговор по делу об убийстве Буты Робакидзе в отношении Ираклия Окруашвили. Экс-министру обороны Грузии было назначено 7 лет лишения свободы, однако одна из статей подпала под амнистию, и в итоге срок наказания составил 5 лет и 3 месяца.





