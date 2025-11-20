Для школьников запущен проект «Профессия - полицейский» - глава МВД

Министерство внутренних дел Грузии запускает ещё один проект в государственных школах страны. Кампания «Профессия — полицейский» направлена на знакомство молодежи с полицейской деятельностью и популяризацию этой профессии среди подростков.



Министр внутренних дел Гека Геладзе вместе с министром образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе представили проект новой кампании школьной общественности в Академии МВД.



Министр уделил особое внимание значимости работы полиции и профессии полицейского. По словам Гека Геладзе, новая кампания способствует формированию доверительных отношений между молодежью и представителями правоохранительных органов.



«Для школьников стартовал очень важный проект — «Профессия — полицейский», который преследует главную цель: чтобы молодые люди узнали больше о деятельности Министерства внутренних дел. У них будет возможность посетить различные подразделения МВД и на месте ознакомиться с достижениями, результатами, успехами и повседневной работой полицейских. Мы считаем, что эти активности помогут подросткам заинтересоваться этой очень достойной и почётной профессией», — заявил Гека Геладзе.



В рамках мероприятия министры вместе со школьниками осмотрели стенды различных подразделений МВД, специально организованные для подростков на территории Академии, и приняли участие в симуляционных активностях. Кампания «Профессия — полицейский» начнётся 21 ноября, и до конца года около 4000 школьников смогут посетить различные подразделения МВД, ознакомиться на месте с инфраструктурой и спецификой повседневной работы подразделений, а также принять участие в симуляционных мероприятиях.







