Кобахидзе: Отношения между Грузией и Арменией развиваются динамично как в политическом, так и в экономическом плане

20.11.2025 17:53





Отношения между Грузией и Арменией развиваются очень динамично в различных сферах как с политической, так и экономической точки зрения, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, находящимся в Грузии с официальным визитом.



Ираклий Кобахидзе отметил, что правительства Грузии и Армении очень тесно сотрудничают, а динамика существующих отношений между странами является основой для еще большего развития будущего партнерства.



«Мы рады, что отношения между нашими странами динамично развиваются. Конечно, частые обмены визитами высокого уровня также являются подтверждением этого. Благодарю вас за приезд в Грузию, ваша личная поддержка для нас очень важна. Наши отношения очень динамично развиваются как с политической, так и экономической точки зрения в различных сферах. У нас очень тесное сотрудничество с правительством Армении. Мы уверены, что такой динамикой, таким темпом в будущем добьемся очень больших успехов в плане дальнейшего развития наших отношений», - заявил премьер.





