Зураб Джапаридзе отказался от условно-досрочного освобождения

20.11.2025 18:56





Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе отказался от условного досрочного освобождения. Соответствующая информация распространяется на официальной странице Зураба Джапаридзе в соцсети.



«Зураб Джапаридзе находится в заключении уже 6 месяцев, остался 1 месяц. Поэтому, по закону, он имеет право на условно-досрочное освобождение».



Сегодня ему предложили воспользоваться этим правом, однако, поскольку он не рассматривает возможность какого-либо сотрудничества с российским режимом, Зураб Джапаридзе однозначно отказался», — говорится в информации.





