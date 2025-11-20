Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зураб Джапаридзе отказался от условно-досрочного освобождения


20.11.2025   18:56


Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе отказался от условного досрочного освобождения. Соответствующая информация распространяется на официальной странице Зураба Джапаридзе в соцсети.

«Зураб Джапаридзе находится в заключении уже 6 месяцев, остался 1 месяц. Поэтому, по закону, он имеет право на условно-досрочное освобождение».

Сегодня ему предложили воспользоваться этим правом, однако, поскольку он не рассматривает возможность какого-либо сотрудничества с российским режимом, Зураб Джапаридзе однозначно отказался», — говорится в информации.


